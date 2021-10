Consigliere comunale Verres disperso, ricerche in corso

Sono in corso da mercoledì sera, nella zona tra Verrès e Challand-Saint-Victor, le ricerche del consigliere comunale di Verrès, Stefano Favre, di 55 anni,.

Ieri pomeriggio, al termine di una riunione, aveva detto che sarebbe andato a pescare. La moglie, non vendendolo rientrare e non sentendolo, poco dopo le 19 ha dato l'allarme. Le ricerche, a cui stanno prendendo parte i vigili del fuoco, le guide del soccorso alpino valdostano, oltre alle forze dell'ordine e la protezione civile, sono andate avanti tutta la notte ma senza esito. L'auto di Favre è stata trovata parcheggiata dopo il castello di Verrès, vicino a una poderale.

Il sentiero che costeggia il fiume è stato perlustrato ma senza esito. Le ricerche sono riprese questa mattina anche con l'aiuto dell'elicottero che sta sorvolando la zona.