Non chiede Green pass a clienti, multata titolare bar Aosta

I carabinieri del Nas hanno sanzionato la titolare di un bar di Aosta per non aver chiesto il green pass a tre clienti. Sono stati multati con 400 euro a testa anche i tre avventori, sprovvisti di certificazione vaccinale obbligatoria per poter consumare all'interno dei locali. Complessivamente sono una quarantina i controlli svolti dai Nas sul rispetto della normativa anti-Covid.

Il Nas di Aosta ha anche disposto la chiusura di un affittacamere di Saint-Marcel perché sprovvisto di regolare concessione comunale e trovato in precarie condizioni igieniche.

Dai controlli, svolti assieme ai carabinieri della stazione di Nus, è emerso che il titolare non aveva chiesto la Scia in Comune e non aveva attivato le procedure di autocontrollo così come impone la normativa. Ora rischia una sanzione da 2 mila a 4 mila euro.