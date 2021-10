Green pass: appello Lavevaz a 'regionali', rispettare regole

"Rivolgo un appello al senso di responsabilità di tutti i dipendenti regionali: dobbiamo tutti insieme essere consapevoli del ruolo che abbiamo nell'essere parte dell'amministrazione, rispettando le regole in modo attivo e mettendoci a servizio della comunità valdostana, consci del nostro ruolo in un momento così delicato per la ripartenza della nostra regione". Lo ha detto il Presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, in Consiglio Valle facendo riferimento all'entrata in vigore delle nuove norme sull'obbligo di certificazione verde per i lavoratori.

"In queste settimane - ha aggiunto - le diverse strutture sono state messe a confronto per creare delle procedure uniformi nonostante la grande eterogeneità delle sedi di lavoro del personale regionale, che è chiamato a collaborare perché questo passaggio avvenga senza ripercussioni sui servizi che l'amministrazione deve offrire con costanza".