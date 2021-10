La Cogne Acciai Speciali ha organizzato una seconda campagna di vaccinazione interna all'azienda. È prevista per venerdì 8 ottobre: come per la prima campagna svoltasi a giugno - a cui avevano aderito 420 persone su 1050 dipendenti - le vaccinazioni saranno eseguite grazie a una collaborazione con la Croce Rossa e l'Usl. Sarà l'Azienda sanitaria locale a fornire le dosi di Pfizer necessarie, in base al numero di dipendenti che aderiranno.