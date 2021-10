Tavolo Pcp, non allineati formino un nuovo gruppo

Per il Tavolo di coordinamento di Progetto civico progressista "solo le consigliere Erika Guichardaz e Chiara Minelli possono essere considerate rappresentanti a pieno titolo di Pcp: gli altri cinque consiglieri (Alberto Bertin, Paolo Cretier, Jean-Pierre Guichardaz, Antonino Malacrinò e Andrea Padovani), che in tutta evidenza non si riconoscono nel progetto, dovrebbero valutare l'opportunità di dar vita ad un nuovo gruppo consiliare, con altra sigla". E' quanto si legge in un documento del Tavolo di coordinamento approvato all'unanimità e diffuso in serata.

"Il Tavolo - si legge ancora - esprime in conclusione il proprio disappunto per l'azione divisiva messa in atto, in contrasto con il grande sforzo unitario fatto per costruire Pcp che nello scorso autunno è stato premiato dagli elettori. Anche nelle recenti elezioni amministrative in Italia il campo progressista ha ottenuto buoni risultati laddove ha saputo unire e tenere insieme sensibilità diverse, ma solidamente cementate sul piano programmatico".