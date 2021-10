Green pass: Cgil, preoccupati ricadute comparto pubblico

"Siamo molto preoccupati per la situazione che potrebbe venire a crearsi il 15 ottobre". A dirlo è Igor De Belli, segretario della Cgil Funzione Pubblica Valle d'Aosta, in merito alle possibili assenze legate a chi non possiede il Green pass, in particolare per quel che riguarda i Vigili del fuoco. "Non abbiamo i dati esatti, ma sembra che potrebbe esserci un'assenza diffusa, anche in questo importante settore per la sicurezza. Per questo, come organizzazioni sindacali, Cgil, Cisl e Uil, abbiamo chiesto un incontro all'ufficio Personale della Regione ma non abbiamo alcun riscontro". Oltre ai Vigili del Fuoco, la questione riguarda "5 mila lavoratori del comparto, dagli Enti locali, ai Forestali, alla scuola ai cantonieri e pensavamo che la Regione fosse più avanti di tutti in tema di norme e regole. Invece non abbiamo avuto lumi, al momento nemmeno una risposta". Dall'ufficio comunicazione dei Vigili del Fuoco fanno sapere che in ogni caso tutti i servizi alla popolazione saranno garantiti.