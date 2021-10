Pd, in Vda niente primarie per la nuova segreteria

Il nuovo segretario regionale del Pd Valle d'Aosta non sarà eletto attraverso le "primarie" aperte ma verrà scelto dai soli iscritti al partito. E' quanto si legge in una nota diffusa per annunciare l'avvio del percorso verso il congresso. Il partito, commissariato da Umberto D'Ottavio dopo le dimissioni presentate lo scorso luglio della segretaria Sara Timpano, venerdì terrà un incontro pubblico durante il quale sarà presentato il regolamento congressuale. Nell'occasione sarà presente il responsabile nazionale dell'organizzazione del Pd Stefano Vaccari.