Inaugurata nuova sede Confartigianato Vda

"Vogliamo puntare sul valore artigiano e segnare il passaggio dall'economia della standardizzazione a quella della personalizzazione, in un mercato che punta alla ricerca della qualità". A dirlo è il presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede dell'associazione ad Aosta, in via Lavoratori Vittime Col du Mont, 52.

"Immaginiamo un futuro del nostro Paese legato alla piccola impresa diffusa sul territorio - prosegue - ma capace di competere nei mercati internazionali. La condizione affinché ciò avvenga è che ci sia una forte infrastrutturazione, non solo con la rete viaria, ma anche digitale, per consentire alle aziende disseminate sul territorio di potersi connettere con tutti i mercati". L'inaugurazione della nuova sede "è un segno di vitalità - commenta il presidente Confartigianato della Valle d'Aosta, Aldo Zappaterra - perché le aziende devono sapere di avere dei punti di riferimento per la difesa dei loro interessi".