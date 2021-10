Droga: spaccio ad Aosta, cinque arresti della polizia

Questa notte la squadra Mobile di Aosta ha dato esecuzione a cinque misure cautelari di arresti domiciliari nei confronti di altrettanti soggetti albanesi e italiani nell'ambito di un'operazione inerente lo spaccio di droga. Per una persona sono ancora in corso le ricerche.

L'operazione antidroga è stata ribattezzata 'Illyricum' ed è scaturita da un'indagine, iniziata a novembre del 2020, della sezione Narcotici della Squadra Mobile che, spiega la Questura di Aosta, "ha messo in luce il ruolo della criminalità albanese nella gestione del traffico di cocaina in Valle d'Aosta".

A finire nel mirino degli investigatori sono stati cinque cittadini di nazionalità albanese e un italiano, tutti residenti ad Aosta: l'accusa - per i cinque finiti ai domiciliari - è di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti di cocaina. Nel corso dell'indagine è stato sequestrato oltre mezzo chilo di cocaina, destinata al mercato aostano.

Ulteriori particolari verranno comunicati in una conferenza stampa, che si terrà in Questura alle ore 12.