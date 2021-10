Covid: Caveri, studenti positivi arrivano da famiglie no vax

(ANSA) - AOSTA, 01 OTT - "Si sappia che bambini e ragazzi che risultano positivi al Covid nelle scuole sono in larga parte, secondo le autorità sanitarie, provenienti da famiglie NoVax". Lo scrive sui Social l'assessore regionale all'Istruzione Luciano Caveri. Ad oggi, le classi in quarantena in Valle d'Aosta sono 13 a fronte di 9 alunni e 4 insegnanti risultati positivi al Covid-19. (ANSA).