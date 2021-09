Vaccini: Usl, 720 posti in più per le prime dosi

Le sedute per sottoposti alla prima dose di vaccino al Palaindoor di Aosta sono state implementate di 720 posti per la prossima settimana. Giovedì sette i posti a disposizione sono 360, venerdì 240 e martedì 5 ottobre - per i minorenni - sono 120. L'orario è dalle 14,30 alle 20,30.

Per accedere alle sedute è necessario prenotare al Cup. Il vaccino utilizzato è Pfizer. "Nei pomeriggi di apertura del Palaindoor sarà inoltre consentito il libero accesso per prima dose di vaccinazione a un numero limitato di utenti, variabile a seconda delle prenotazioni confermate", spiegano dall'Usl.