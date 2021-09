Marché au Fort, 65 aziende alla 17esima edizione

Sono 65 le aziende che parteciperanno alla 17esima edizione di Marché au Fort, evento mirato alla valorizzazione dei prodotti dell'enogastronomia valdostana in calendario il 9 e 10 ottobre, dalle 9 alle 18,30 nel borgo di Bard.

"Anche quest'anno l'evento è organizzato su due giornate, scelta obbligata per ridurre il flusso dei visitatori ma che speriamo possa diventare un target per iniziative future", spiega Fabrizio Savoye, coordinatore del dipartimento Agricoltura dell'assessorato regionale. L'iniziativa sarà condensata su tre piazze, con capienza di "900 persone e ci sarà un sistema innovativo di tappetino all'ingresso per conteggiare le presenze", prosegue Savoye. Il controllo del Green pass sarà svolto a campione.

Nel periodo pre Covid l'iniziativa è arrivata a sfiorare le 10 mila presenze. Un appuntamento "importante per la Chambre Valdôtaine - spiega il neo presidente Roberto Sapia - e, malgrado gli sforzi in più richiesti, è stata una scelta del tutto condivisa quella di svolgere l'evento su due giorni. Le iniziative di quest'anno prevedono un buono prodotto di 15 euro ogni 50 spesi e il 'week-end gustoso': a chi soggiorna in una struttura verrà consegnata una bottiglia di vino valdostano di benvenuto e coloro che gusteranno i prodotti nei ristoranti valdostani riceveranno un gadget o un prodotto tipico".

Si inserisce quest'anno nella manifestazione anche la VI edizione del "Sommet de l'artisanat" che vedrà esposte nelle cantine del Forte di Bard - dal 9 ottobre al 9 dicembre - le 37 opere premiate nella 68esima Mostra concorso dell'artigianato valdostano.