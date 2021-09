Covid a scuola, in VdA sette nuove classi in quarantena

In Valle d'Aosta ci sono sette nuove classi in quarantena. Si tratta di una classe delle scuole elementari di Verrès, tre classi delle scuole elementari Einaudi di Aosta e altrettante al Liceo Classico Artistico Musicale, sempre di Aosta. Le cinque classi entrare in quarantena le scorse settimane, intanto, stanno gradualmente rientrando a scuola.