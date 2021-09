Vaccini: VdA, cinque dirigenti medici non in regola

(ANSA) - AOSTA, 29 SET - Sono cinque i dirigenti medici che non si sono vaccinati - dopo una prenotazione per farlo - e non hanno presentato alcuna certificazione all'Usl per richiederne l'esonero. Lo comunica l'Azienda sanitaria che, come da programma, procederà ora all'approfondimento e alla verifica della loro posizione.

Si è intanto conclusa oggi la fase di notifica delle delibere di sospensione dei lavoratori non in regola con l'obbligo vaccinale alla data del 10 settembre per i quali l'Azienda sanitaria ha già accertato la posizione non regolare. Si tratta, informa l'azienda sanitaria, di 41 operatori, tra cui 20 infermieri, 10 operatori sociosanitari e altre professionalità.

