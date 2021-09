Covid: in Vda cinque nuovi positivi e due guariti

(ANSA) - AOSTA, 29 SET - Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati cinque nuovi casi positivi al Covid-19 in Valle d'Aosta. I guariti sono tre. Il numero dei contagiati attuali sale a 70, di cui due ricoverati all'ospedale Parini e 68 in isolamento domiciliare. E' quanto si rileva dal bollettino quotidiano della Regione Valle d'Aosta in base ai dati dell'Usl.

I morti dall'inizio della pandemia sono 474. (ANSA).