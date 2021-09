Cannabis: sit in ad Aosta per chiedere invio firme

(ANSA) - AOSTA, 28 SET - Anche ad Aosta si è tenuto, sotto palazzo regionale, il presidio per chiedere ai Comuni che non lo hanno ancora fatto di inviare i certificati elettorali delle firme raccolte per il referendum sulla legalizzazione della cannabis entro giovedì 30. ''In Valle d'Aosta erano 12 i Comuni inadempienti - spiega Chiara Giordano, del comitato valdostano - abbiamo provveduto a mandare a tutti delle email di sollecitazione e si sono attivati. Noi però siamo qui a sostegno di Marco Cappato e dell'associazione Luca Coscioni, che ha promosso il referendum''. Il mancato invio delle liste impedirebbe al comitato promotore di depositare le firme e i corrispettivi certificati elettorali presso la Corte di Cassazione, di conseguenza il referendum salterebbe. (ANSA).