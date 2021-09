Aosta: Politecnico in prima linea per il quartiere Cogne

Riqualificazione del patrimonio edilizio per una rigenerazione anche sociale del quartiere Cogne di Aosta. Prosegue l'impegno del dipartimento di Architettura e Design (Dad) del Politecnico di Torino nell'iniziativa nata dalla collaborazione con il Comune del capoluogo e l'Azienda Regionale Edilizia Residenziale della Valle d'Aosta (Arer) che ha ottenuto 15 milioni di finanziamento del Programma Nazionale Qualità dell'Abitare (PinQua), del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

"Il Progetto di riqualificazione del Quartiere Cogne rappresenta un tassello fondamentale per lo sviluppo della città di Aosta - sottolineano dal gruppo di ricerca del Dad, composto dai professori Luca Caneparo, Antonio De Rossi, Mauro Berta e Davide Rolfo, con la collaborazione di Alessandro De Rienzo - che intreccia il piano fisico della riqualificazione del patrimonio edilizio e dello spazio pubblico con la predisposizione degli spazi del quartiere a una serie di azioni di rigenerazione sociale, che passano attraverso la realizzazione di nuovi servizi per la collettività e nuove attrezzature per la mobilità sostenibile. Da questo punto di vista il progetto finanziato si candida a costituire un esempio di buona pratica nell'ambito, sempre più attuale, della rigenerazione urbana".

L'Arer ha assegnato la progettazione definitiva allo studio Atelier Projet di Aosta. La convenzione fra amministrazione comunale e Politecnico è stata siglata in primavera.