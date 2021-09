Giustizia: nuovo pm alla procura di Aosta

Ha preso servizio oggi alla procura di Aosta il pubblico ministero Giovanni Roteglia. Magistrato di prima nomina, Roteglia ha 33 anni ed è originario di Sassuolo (Modena). Il procuratore capo Paolo Fortuna gli ha assegnato il dipartimento Ambiente e Territorio.

Il neo sostituto procuratore ha svolto il tirocinio alla procura di Bologna.

''Per organizzazione dell'ufficio, per la città e per l'ambiente ho scelto di prendere servizio alla procura di Aosta'', ha commentato il pm Roteglia. Con l'arrivo del nuovo sostituto, la procura torna a pieno organico.