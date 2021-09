Covid: nessun nuovo positivo in Valle d'Aosta

Un guarito e nessun nuovo positivo al Covid-19 in Valle d'Aosta. Lo rileva il bollettino quotidiano di Regione e Usl di oggi sulla base di 67 casi testati nelle ultime ventiquattr'ore. I positivi attuali scendono dunque a 63 (uno in meno rispetto a ieri) mentre sono ancora 3 i ricoverati all'ospedale Parini, nessuno dei quali in terapia intensiva.