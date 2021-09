Escursionista precipita da sentiero e muore in Val d'Aosta

Un'anziana escursionista è morta oggi cadendo lungo un sentiero tra Perrere e Cignana a Valtournenche (Aosta). La donna stava camminando, e, per cause ancora da accertare, è scivolata precipitando per 150 metri.

Sono in corso le operazioni di recupero, da parte del Soccorso alpino valdostano. Sul posto anche i militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cervinia.