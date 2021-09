Escursionista morta a Valtournenche, vittima 80enne di Aosta

E' Letizia Nerina Veronesi, di 80 anni di Aosta, la vittima dell'incidente in montagna avvenuto questa mattina, poco prima delle 12, a Valtournenche.

La donna era assieme al fratello e a un amico e stavano percorrendo il sentiero tra la località Perrère e Cignana, a Valtournenche, quando è inciampata ed è scivolata per circa 150 metri in un tratto particolarmente impervio. Il corpo della vittima è stato recuperato dalle guide alpine del soccorso valdostano.

Le indagini sono state affidate alla guardia di finanza di Cervinia. Il corpo della donna è ora alla camera mortuaria del cimitero di Valtournenche a disposizione della magistratura.