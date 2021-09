Palpeggia donna in strada, assolto 49enne

Il collegio del tribunale di Aosta ha assolto un 49enne di origini romene, accusato di aver palpeggiato il fondoschiena a una donna che passava per strada, appena uscita da una pasticceria del centro..

I fatti risalgono all'ottobre del 2017. La donna aveva subito chiamato i carabinieri. raccontando, come ha ripetuto in aula, che un gruppo di quattro uomini l'aveva avvicinata e uno di questi le aveva ''toccato il sedere''. Il quartetto era stato fermato pochi minuti dopo dai militari e la donna aveva aveva riconosciuto l'autore del gesto.

Per il collegio del tribunale di Aosta non è stata raggiunta la prova che fosse l'imputato l'autore del gesto. La procura, rappresentata in aula dal pm Manlio D'Ambrosi, aveva chiesto una condanna a quattro anni di reclusione.