Covid: Lavevaz ai genitori, fate vaccinare i vostri figli

"Un invito caloroso ai genitori a fare vaccinare i figli è doveroso e necessario". Lo ha detto oggi il presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta Erik Lavevaz in apertura dei lavori del Consiglio regionale. Per Lavevaz "su alcune fasce di età, la fascia dei ragazzi da 12 a 18 anni in particolare, c'è ancora del lavoro da fare per raggiungere una percentuale di popolazione vaccinata accettabile. Inutile dire che questo è un passaggio fondamentale, stante anche l'evidenza scientifica che la variante delta è particolarmente aggressiva per i ragazzi".

Secondo le cifre fornite in aula dal presidente, in Valle d'Aosta sono 87.826 le persone che hanno ricevuto almeno una dose, 80.470 quelle che hanno completato il ciclo vaccinale; nella fascia 12-19 anni il 57 per cento ha ricevuto la prima dose e il 48 per cento ha completato il ciclo vaccinale, mentre nella fascia più debole, quella over 80, il 92 per cento ha completato il ciclo vaccinale.

Per quanto riguarda le scuole, Lavevaz ha spiegato che "ad oggi abbiamo 4 classi che sono in quarantena" e ha aggiunto: "A tutti gli studenti, a tutti gli insegnanti e a tutto il personale tecnico va il nostro augurio per un anno scolastico normale. Augurio che credo possa essere il più semplice e il più benaugurante di qualsiasi altro".