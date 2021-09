Covid: 4 dei 9 sanitari sospesi si sono vaccinati

Sui primi operatori sanitari sospesi dall'Usl 4 si sono vaccinati contro il Covid-19, sanando così la loro posizione. Lo comunica l'Azienda sanitaria, che spiega: "E' in corso la progressiva sospensione dei lavoratori non in regola con l'obbligo vaccinale. Parallelamente, si stanno attivando tutte le azioni per reperire nuovi operatori corrispondenti a quelli sospesi, in modo che da tali assenze, per quanto possibile, non generino disservizi o l'aumento dei carichi di lavoro sugli altri lavoratori correttamente vaccinati". Al momento le delibere di sospensione pubblicate (dal 15 al 17 settembre) sull'albo dell'Usl sono 9.

Per i tecnici di radiologia "è stato reclutato un numero di operatori corrispondente a quello in fase di sospensione, così come gli operatori sociosanitari", aggiungono dall'Usl.