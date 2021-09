++ Sci: green pass obbligatorio,capienza funivie all'80% ++

(ANSA) - AOSTA, 22 SET - Obbligo di green pass per accedere agli impianti di risalita, favorire "il più possibile" la vendita online, capienza delle seggiovie al 100% e limitata all'80% se utilizzate con chiusura delle cupole paravento.

Capienza ridotta all'80 per cento anche per cabinovie e funivie.

E' quanto prevede il "Protocollo riapertura delle aree sciistiche e per l'utilizzo degli impianti di risalita", firmato oggi a Milano dalla Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi), dall'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari (Anef), da Federfuni, Amsi e Colnaz. (ANSA).