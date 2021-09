Covid: in Val d'Aosta il primo decesso dopo oltre due mesi

Dopo oltre due mesi in Valle d'Aosta torna a registrarsi un decesso per Covid-19. Si tratta della donna milanese di 93 anni, non vaccinata, che da alcuni giorni era ricoverata in rianimazione all'ospedale Parini di Aosta.

L'ultima vittima da coronavirus segnalata in Valle risaliva allo scorso 13 luglio. I morti legati al Covid nella più piccola regione italiana, dall'inizio della pandemia a oggi, salgono dunque a 474.

Calano invece a 61 i casi attuali di contagio i nuovi positivi riportati dal bollettino odierno di Regione e Usl sono 6, a fronte di 8 guariti. All'ospedale Parini i ricoverati sono 2, nessuno in terapia intensiva.