Prosciolto Rollandin: ex presidente VdA, 'meglio tardi che mai'

(ANSA) - AOSTA, 20 SET - "Mi fa piacere che alla fine l'esito sia questo. Anche se son dovuti passare degli anni. Ma meglio tardi che mai". L'ex presidente della Valle d'Aosta, Augusto Rollandin, commenta così la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino lo ha prosciolto nell'ambito di un processo su un presunto giro di corruzione.

In primo grado Rollandin era stato condannato a 4 anni e 6 mesi. In secondo grado i giudici hanno modificato l'accusa in "corruzione impropria" e dichiarato il fatto prescritto. La pena comminata gli era costata anche la sospensione per 18 mesi dal ruolo di consigliere regionale per effetto della Legge Severino.

