Covid: nessun nuovo caso, contagiati VdA in calo

(ANSA) - AOSTA, 20 SET - Nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta non è stato rilevato nessun nuovo caso positivo al Covid-19. Due i guariti. Secondo il bollettino quotidiano della Regione Valle d'Aosta in base ai dati dell'Usl, il numero dei contagiati attuali scende a 64, di cui due ricoverati nel reparto di Malattie infettive e uno nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Parini. In 61 sono in isolamento domiciliare.

I morti dall'inizio della pandemia sono 473. (ANSA).