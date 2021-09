No Green pass, ad Aosta niente corteo ma riunione in piazza

(ANSA) - AOSTA, 18 SET - Dopo il flop della scorsa settimana i 'no green pass' hanno cambiato formula, riunendosi in piazza Narbonne, ad Aosta, per discutere su cosa fare in futuro. Poco più di 60 persone si sono scambiate pareri e idee, sostenendo che era "necessario capire cosa fare". Fra i partecipanti c'è chi ha ipotizzato di "unire i vari gruppi per organizzare una manifestazione più consistente" o partecipare a manifestazioni organizzate in città più grandi. Non sono mancate critiche ai giornalisti. Anche in questo caso non è stato dato pre avviso di pubblica manifestazione ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (ANSA).