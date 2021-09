Covid: quarantena classi, Caveri "a lavoro su test salivari"

(ANSA) - AOSTA, 18 SET - "Non appena saranno disponibili indicazioni nazionali più precise la Sovrintendenza agli studi e le autorità sanitarie individueranno le procedure di utilizzo dei tamponi salivari per ridurre al minimo l'impatto sulla didattica, a fronte di casi positivi. Questa tipologia di strumento diagnostico è peraltro già in uso nelle 'scuole sentinella' su un campione utile per il monitoraggio in corso a livello nazionale". Così, in una nota, l'assessore regionale all'Istruzione Luciano Caveri, in merito alle due classi di Nus per cui è scattata la quarantena per la prevenzione e la diffusione del Covid-19.

Il provvedimento durerà dieci giorni in caso di tampone negativo (14 in assenza di tampone). "Per i vaccinati la quarantena è ridotta a 7 giorni", spiega la Regione. (ANSA).