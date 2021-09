Religione: malore per don Paolo Papone, parroco del Cervino

E' ricoverato all'ospedale Parini di Aosta don Paolo Papone, di 59 anni, parroco di Valtournenche e Cervinia, conosciuto come il parroco-alpinista del Cervino. Nei giorni scorsi ha accusato un malessere ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. I medici lo hanno sottoposto ad intervento chirurgico. Secondo quanto si è appreso le sue condizioni sono in netto miglioramento.