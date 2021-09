Pd, iniziativa Progetto civico progressista è naufragata

"Il Pd della Valle d'Aosta è stato socio fondatore di Progetto civico progressista ma oggi quell'iniziativa è naufragata per la gestione proprietaria di una parte del progetto". Lo scrive, in una nota, Umberto D'Ottavio, commissario del Partito Democratico della Valle d'Aosta. "E' chiaro a tutti - aggiunge - chi ha fatto fallire il progetto e reso impossibile la convivenza politica. Il Pd non solo parteciperà alle riunioni di maggioranza regionale ma si farà carico di portare avanti le iniziative e i programmi che caratterizzano il centro sinistra in Italia e in Valle d'Aosta".