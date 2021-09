Droga, chiesto processo per corriere preso con 36 kg cocaina

La procura di Aosta ha chiesto il giudizio immediato per un cittadino albanese, Norend Kapo, di 48 anni residente a Pesaro, in carcere a Genova perché trovato in possesso di 36 chili di cocaina. L'uomo, che si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere, è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I fatti risalgono al 5 agosto scorso, quando era stato fermato dai militari delle fiamme gialle sulla statale 26 all'altezza del comune di Morgex. Insospettiti dal comportamento dell'uomo, i militari hanno sopposto il mezzo a un controllo più approfondito. All'interno dei sedili, quello del passeggero e del guidatore, i militari hanno trovato la droga divisa in 34 panetti.