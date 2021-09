Covid, sospesi 18 psicologi non vaccinati

Sono 18 gli psicologi sospesi dall'Ordine per non essersi sottoposti a vaccino. In tutto gli iscritti sono 273. Il dato è stato pubblicato sul sito dell'Ordine degli psicologi della Valle d'Aosta. Accanto al nominativo degli iscritti per cui è scattata la sospensione in nota è riportata la seguente motivazione: "Sospesa/o dall'attività in presenza ex art. 4 comma 6 del DL 44/2021, in base al comma 7 dell'art. 4 del DL 44/2021, convertito con modificazioni dalla L 76/2021, fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31.12.2021".