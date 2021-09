Cinque piante marijuana in casa, denunciato ventenne

I carabinieri di Saint Vincent-Chatillon hanno denunciato a piede libero M.G., ventenne residente nella cittadina termale, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. "Durante un controllo - spiegano i militari - è stato trovato, dapprima, in possesso di 15 grammi di hashish e, successivamente a seguito di perquisizione domiciliare, in possesso di cinque piante di Marjiuana e di un bilancino di precisione, conservati nella propria abitazione, che venivano poste sotto sequestro".