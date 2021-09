Pioggia e freddo in arrivo nel fine settimana in Valle d'Aosta

Pioggia e freddo in arrivo in Valle d'Aosta nel prossimo weekend a causa del passaggio di una perturbazione. "Una saccatura depressionaria estesa dall'Inghilterra circa fino al Marocco determina tempo perturbato in Valle d'Aosta. Nel proprio spostamento verso levante la nostra regione sarà interessata da diverse onde perturbate, probabilmente non molto attive e che andranno ad incidere maggiormente sulle zone vicine, e che favoriranno condizioni di instabilità in un'alternanza di passaggi perturbati e di schiarite" si legge nel bollettino dell'ufficio meteorologico regionale.

Per domani, dopo una mattina prevalentemente soleggiata, nel pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità con qualche debole rovescio possibile sui rilievi. Nuvolosità in aumento fino a cielo molto nuvoloso o coperto per sabato, con qualche rovescio o temporale, più probabile al tardo pomeriggio/sera e sui rilievi. Infine domenica sarà più freddo e perturbato con rovesci o temporali, generalmente deboli a nord-ovest, e più intensi e persistenti a sud-est.