Pazienti abusate, pg chiede 9 anni per psichiatra aostano

Il procuratore generale della Corte di Appello di Torino Giancarlo Avenati Bassi ha chiesto la condanna a nove anni e sette mesi di carcere per lo psichiatra aostano Marco Bonetti, sotto processo per violenza sessuale nei confronti di alcune sue pazienti, cessione di sostanze stupefacenti (dei farmaci), truffa, peculato, corruzione, falso. In primo grado era stato condannato a 10 anni e 8 mesi di reclusione, con il rito abbreviato. Il processo è stato aggiornato al 4 novembre per le arringhe della difesa e la sentenza.

Le indagini erano state svolte dalla guardia di finanza, anche con telecamere nascoste, nel periodo 2014-2017. Bonetti era stato arrestato e posto domiciliari, poi revocati, due mesi dopo essere andato in pensione dall'Usl, dove era stato anche vice dirigente della struttura di Psichiatria.