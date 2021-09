Covid, sospesi dieci farmacisti non vaccinati

"Dieci farmacisti non si sono sottoposti al vaccino contro il Covid, per questo abbiamo provveduto a inviare loro la Pec per notificare la sospensione della professione". A spiegarlo è il vice presidente dell'Ordine dei farmacisti Salvatore Caltabiano. In tutto, gli iscritti in Valle d'Aosta sono 165. "L'Usl ci ha inviato la comunicazione e l'abbiamo trasmessa ai nostri iscritti non in regola. Saranno sospesi fino al 31 dicembre, a meno che non decidano di sottoporsi alla vaccinazione prima. Si tratta comunque di una percentuale molto bassa".