Alliance valdotaine, rilancio autonomismo passa da esame passato

"Senza il desiderio di un'analisi profonda e realistica del recente passato e senza una rinnovata passione ed entusiasmo, sarà difficile gettare solide basi per un rilancio unitario della politica autonomista, con l'effetto certo di lasciare più spazio ai partiti nazionali". E' quanto sostiene il gruppo dirigente di Alliance Valdôtaine, che "inviando gli auguri di buon compleanno all'Union valdotaine", "desidera ricordare il ruolo essenziale di tutte le componenti dell'area autonomista nell'impegno per il benessere sociale, culturale ed economico della Valle d'Aosta".

Secondo Alliance valdotaine, "ridurre le diverse e strazianti spaccature dell'Uv a mero personalismo sarebbe una banalizzazione inappropriata, che disturberebbe solo il regolare svolgimento degli scontri necessari per armonizzare il quadro politico".