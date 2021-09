Caveri, scuola futuro manterrà realtà media montagna

"La scuola del futuro in Valle d'Aosta manterrà le realtà di media montagna. Saranno necessari sforzi importanti ma le manterrà". Lo ha detto l'assessore regionale all'istruzione, Luciano Caveri, intervenendo a Cogne alla cerimonia ufficiale di inaugurazione dell'anno scolastico 2021-2022 in Valle d'Aosta.

"La scuola è presenza, è trovarsi, è dialogare con gli insegnanti e divertirsi con i compagni - ha aggiunto - perché quelli sono i giorni della felicità bambina che ci ricorderemo da grandi. Stiamo andando, lentamente, verso la scuola post pandemica. Una situazione che ci porterà a sviluppare villaggi digitali anche per far fronte alle scelte stanziali di famiglie che decidono di spostare la propria residenza da una grande città ad un paese di montagna come è successo durante la lunga fase pandemica".

"La scuola sta attraversando un momento di profondo cambiamento - ha osservato la Sovraintendente agli studi, Marina Fey -. e la ripartenza in presenza sarà l'occasione per i team docenti e i consigli di classe di lavorare secondo un approccio laboratoriale, per competenze, che superi la mera trasmissione di contenuti, per permettere ai nostri ragazzi, un domani, di essere cittadini consapevoli e attivi, in grado di contribuire alla creazione di una società migliore.

La scuola deve essere luogo di crescita, anche sociale, di inclusione, di stimolo, di incontro e di conoscenza".