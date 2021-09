Scuola: Caveri, Green pass per garantire lezioni in presenza

"L'ordinanza del Presidente della Regione armonizza le normative statali ad alcuni aspetti particolari del mondo della scuola valdostana anche in sintonia con il più recente dei decreti legge, pubblicato solo oggi". Lo afferma l'assessore regionale all'Istruzione Luciano Caveri, in merito all'ordinanza firmata questa mattina dal presidente della Regione Erik Lavevaz in vista dell'avvio dell'anno scolastico.

"La sicurezza - prosegue - legata al Green pass, ma non solo, resta il caposaldo per garantire la scuola in presenza. La campagna vaccinale proseguirà con attenzione anche ai più giovani fra i 12 e 17 anni per dare più tranquillità nelle scuole. Le autorità scolastiche e le altre autorità, previste per legge, vigileranno anche sulle annunciate scuole parentali per capire di che cosa si tratta e se si rispetta la stringente normativa vigente".