Montagna, in 800 al via dell'ultramaratona Tor des Géants

Prende il via domani l'edizione 2021 del Tor des Géants. Sono 823 gli iscritti provenienti da 49 nazioni per la sfida lunga 330 chilometri che si articolerà sui sentieri dei più importanti 4 mila delle Alpi, attraverso il Parco nazionale del Gran Paradiso e quello regionale del Mont Avic, in Valle d'Aosta.

Tempo massimo per concludere il percorso 150 ore, con un dislivello di 24 mila metri e la gestione dei riposi nei 40 ristori allestiti dall'organizzazione. La partenza, per questa edizione divisa in due gruppi così da limitare le presenze e rispettare le norme anti Covid, è prevista alle 10 e alle 12, a Courmayeur.