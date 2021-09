Covid: contributo maestri di sci, da lunedì al via le domande

Da lunedì 13 settembre si possono presentare le domande per accedere ai contributi per i maestri di sci. La piattaforma per l'inoltro delle richieste sarà gestita dall'Associazione valdostana maestri di sci.

"Il Governo nazionale ha stanziato per la Valle d'Aosta 3.948.058,76 di euro, in gran parte destinati ai maestri di sci - spiega l'associazione -. Solo il 3% andrà alle scuole di sci, che hanno a disposizione anche 1.000.000 di euro stanziati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta con apposita delibera (n. 1009) del 13 agosto 2021".

Possono beneficiare dei ristori tutti i maestri di sci iscritti all'albo professionale della Valle d'Aosta e in regola con il pagamento della quota annuale alla data del 30 aprile 2021. "Sono state previste agevolazioni differenti, con l'intento di privilegiare i professionisti che svolgono in maniera continuativa l'attività di maestro di sci".

Le domande dovranno essere inoltrate "tramite la piattaforma accessibile sul sito maestridisci.com a partire dalle 10,30 di lunedì e non oltre le 24 del 6 ottobre. Solo in seguito verranno erogate le somme destinate ai maestri".