Futuro sanità valdostana, incontro con ex ministro Lorenzin

"Comprendere meglio le prospettive per la sanità regionale, dalle indicazioni nazionali all'attuazione nel nostro territorio di montagna, creando i presupposti per una franca discussione tra le parti e l'approfondimento di criticità, idee e proposte con particolare riferimento agli investimenti del Pnrr che arriveranno in Valle d'Aosta": è il tema di un incontro promosso dal tavolo Sanità di Progetto civico progressista, che si svolgerà il 10 settembre, alle 17,30, nella sala Bcc di via Garibaldi 3, ad Aosta. Tra i relatori ci saranno Beatrice Lorenzin, già ministro della salute, membro della presidenza del gruppo Pd alla Camera dei deputati, e Nerina Dirindin, già senatrice della Repubblica, professoressa all'università degli studi di Torino.