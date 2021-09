Finaosta, nominato nuovo consiglio amministrazione

L'Assemblea dei soci di Finaosta, a seguito delle designazioni effettuate dalla Giunta regionale, ha nominato gli organi sociali per il triennio 2021/2023. Del consiglio di amministrazione fanno parte: Nicola Rosset (presidente), Erika Margareta Galassi, Alex Micheletto, Consuelo Rubina Nava e Franco Roberto Sapia. Il collegio sindacale è composto da Claudio Vietti (presidente), Margaux Bellone, Stefano Fracasso, Andrea Distrotti (supplente), e Maria Alessandra Parigi (supplente). "Ho annunciato in Assemblea le nomine per il triennio a venire. Sono persone serie e competenti alle quali auguriamo buon lavoro, consapevoli del ruolo importante di Finaosta nell'economia valdostana", ha commentato l'Assessore Luciano Caveri.