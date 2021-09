Ambiente: Legambiente, Carovana ghiacciai in Vda e Piemonte

Dall'8 al 13 settembre farà tappa in Valle d'Aosta e in Piemonte la seconda edizione di Carovana dei Ghiacciai, la campagna promossa da Legambiente per monitorare lo stato di salute dei ghiacciai del Gran Paradiso. Obiettivo dell'iniziativa è "accendere i riflettori sui ghiacciai della Penisola minacciati sempre più dalla crisi climatica".

Oltre ai monitoraggi ad alta quota, nei cinque giorni sono previsti escursioni e momenti culturali. Mercoledì 8 settembre a Ceresole Reale (Grand Hotel in Località Prese) si terrà una conferenza su "Ghiacciai e servizi ecosistemici in quota" con interventi di Riccardo Santolini (Università di Urbino), Marco Giardino (Università di Torino), Daniele Cat Berro, (Società Meteorologica Italiana), Valerio Bertoglio (guardiaparco e operatore glaciologico) e Alessandra Masino (guida naturalistica del Parco Nazionale Gran Paradiso). Giovedì 9 settembre in programma un'escursione sul Ghiacciaio della Capra all'interno della quale ci saranno anche un Concerto per corno alpino a cura del musicista Martin Mayes. e il Flash-mob "Progetto Youth4Planet".

Venerdì 10 settembre si passa in Valle d'Aosta, più precisamente a Cogne per l'inaugurazione del Giardino dei Ghiacciai, "azione concreta per recuperare i sentieri e le iscrizioni storiche incise negli ultimi 150 anni ai bordi dei ghiacciai del Gran Paradiso". Sabato 11 settembre, infine, al mattino si svolgerà la caccia al tesoro nel Giardino dei Ghiacciai e al pomeriggio il saluto dei rappresentanti delle istituzioni universitarie e di Giorgio Zampetti, direttore generale Legambiente. Infine lunedì 13 settembre, alle 10, al Forte di Bard, ci sarà la consueta conferenza stampa per comunicare i risultati del monitoraggio ai ghiacciai osservati nel Gran Paradiso.