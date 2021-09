Reti comunicazione in fibra ottica, Giunta Vda presenta ddl

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato un disegno di legge da proporre al Consiglio regionale che riguarda la Disciplina per la realizzazione sul territorio regionale di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica.

Il ddl - si legge in una nota - è composto da 11 articoli e "introduce semplificazioni procedimentali per la realizzazione sul territorio regionale di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica, al fine di agevolare e gestire gli interventi necessari ad assicurarne la massima diffusione".