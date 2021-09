Povertà: a fine 2022 pronta Casa della Carità ad Aosta

Saranno ultimati alla fine del 2022 i lavori di realizzazione della Casa della Carità di Aosta, ospitata nell'ex prevostura della Cattedrale e gestita dalla Caritas. Lo ha annunciato il direttore della Caritas, Andrea Gatto, durante la conferenza stampa del Vescovo di Aosta, Franco Lovignana, per presentare gli Orientamenti Pastorali della Diocesi per l'anno 2021-2022.

"Nella Casa della carità - ha spiegato - saranno riuniti alcuni servizi della Caritas, in spazi nuovi e ampi. Si tratta del Centro di ascolto, della mensa con cucina annessa, del servizio docce, del laboratorio medico. Ci saranno anche un paio di alloggi per accoglienze temporanee. Adesso è prevista anche un'attività di sensibilizzazione della comunità alla solidarietà verso le persone in difficoltà".