Afghanistan, Valle d'Aosta studia progetto integrazione profughi

"La Presidenza della Regione e il Celva hanno avviato una verifica sulle possibilità di accogliere persone o nuclei famigliari che sono stati evacuati dall'Afghanistan nelle scorse settimane. Si tratta di certo di piccoli numeri, che siano rapportati alle nostre dimensioni: l'iniziativa non deve limitarsi all'accoglienza temporanea, ma alla possibilità di strutturare un progetto di integrazione che deve coinvolgere il tessuto istituzionale e sociale della nostra regione". E' quanto dichiara il Presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, in merito all'emergenza per i profughi provenienti dall'Afghanistan.