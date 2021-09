Enti locali: un murales per il parco giochi di Roisan

(ANSA) - AOSTA, 04 SET - Il parco giochi di Roisan ha cambiato volto. I gradoni in cemento, infatti, sono da poco coperti da un murales realizzato dall'associazione Alfa Valle d'Aosta. Raffigura le varie attività all'aperto che è possibile fare nel comune della Grand Combin. "Il parco è importante per Roisan, perché si trova al centro del paese - spiega l'assessora comunale alla comunicazione e al marketing territoriale, Eleonora Pucci -. L'anfiteatro lo abbiamo utilizzato tanto per gli appuntamenti con "Cinema sotto le stelle", ma abbiamo notato che era un po' triste tutto grigio. Da qui è nata l'idea di un progetto legato al territorio per renderlo più colorato". L'associazione Alfa VdA aveva elaborato due bozze che sono state sottoposte al giudizio della popolazione sui canali social ed è stata avviata una votazione. La vittoria, con un netto 80% a 20%, è andata alla bozza che si è concretizzata nel murales attualmente visibile. Nei prossimi giorni saranno ridipinte le sedutE. (ANSA).